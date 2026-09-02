Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Сценарист Игорь Тер-Карапетов: «Невозможно снять по-настоящему свое, ни на что не похожее кино, если следовать западным лекалам»

Сценарист Игорь Тер-Карапетов: «Невозможно снять по-настоящему свое, ни на что не похожее кино, если следовать западным лекалам»

  Игорь Тер-Карапетов — российский сценарист кино и телевидения, автор сценариев к полсотне фильмов и сериалов.

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