Популярная ягода, от которой не ожидал такой подлости: ее любят взрослые и дают детям, а она имеет скрытые опасности Ольга БезродняяВиноград, несмотря на статус деликатеса и любимой ягоды для многих, может быть опасен для некоторых людей.