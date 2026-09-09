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Урал под ударом: после атаки ВСУ на промышленный объект в Новом Уренгое произошло возгорание

Урал под ударом: после атаки ВСУ на промышленный объект в Новом Уренгое произошло возгорание

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 сентября, ФедералПресс. Украинские беспилотники впервые атаковали арктическую часть Уральского федерального округа.

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