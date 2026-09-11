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SPLETNIK

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Ирина Шейк в "голом" платье вышла в свет с итальянским актёром в Неаполе

Ирина Шейк в "голом" платье вышла в свет с итальянским актёром в Неаполе

В Неаполе прошёл ужин по случаю выхода нового аромата Dolce & Gabbana Your Devotion, лицом которого является российская супермодель Ирина Шейк и итальянский актёр Микеле Морроне.

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