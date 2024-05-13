«Ваш личный кабинет пытались взломать»: как мошенники выманивают деньги у жителей ЛНР и ДНР и участников СВО В последние несколько месяцев чрезвычайно распространённой в республиках Донбасса, и в зоне СВО в целом, стала форма телефонного мошенничества, когда людям звонят злоумышленники, которые представляются якобы «сотрудниками банка» и под различными предлогами пытаются завладеть чужими деньгами.
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