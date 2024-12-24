В Петербурге для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС прилетит Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана прибудет по приглашению Владимира Путина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина посетит с рабочим визитом Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС, которые пройдут 25-26 декабря.
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