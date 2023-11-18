Выходные в Петербурге начались с небольшого похолодания и гололедицы

Температура воздуха опустится до -2…-4 градусов, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. В субботу, 18 ноября, Петербург окажется на периферии антициклона, который принесёт в город небольшое похолодание.
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