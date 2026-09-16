Обращение Путина перед выборами, смертельный вирус в вакцине для собак. Главное к утру 17 сентября

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму, Россельхознадзор связал гибель собак с одной из серий вакцины «Мультикан-8», Такер Карлсон призвал США отказаться от передачи разведданных Украине, а Samsung начала распространять One UI 9.
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