КНДР пригрозила Южной Корее войной после обнаружения беспилотника в одном из районов Пхеньяна Набирает обороты эскалация между Пхеньяном и Сеулом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
КНДР пригрозила Южной Корее войной после обнаружения беспилотника в одном из районов Пхеньяна Набирает обороты эскалация между Пхеньяном и Сеулом.
Свежие комментарии