В результате столкновения более 100 автомобилей на китайском шоссе есть пострадавшие 

ДТП с участием более ста автомобилей, столкнувшихся на обледенелом участке шоссе в китайском городе Сучжоу, стало очередной аварией с пострадавшими, вызванной экстремальными погодными условиями, сообщает Reuters.
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