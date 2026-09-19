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ВС России поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Николаевской области

ВС России поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Николаевской области

Командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск Николаевской области поразили ВС России, 19 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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