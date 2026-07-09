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ФедералПресс

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Калинин предупредил о политических последствиях введения QR-кодов на бензин

Калинин предупредил о политических последствиях введения QR-кодов на бензин

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Депутат Саратовской областной Думы, ветеран боевых действий и член Общественного совета при Минобороны Вячеслав Калинин выразил обеспокоенность возможным введением QR-кодов при продаже бензина физическим лицам.

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