Калинин предупредил о политических последствиях введения QR-кодов на бензин

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Депутат Саратовской областной Думы, ветеран боевых действий и член Общественного совета при Минобороны Вячеслав Калинин выразил обеспокоенность возможным введением QR-кодов при продаже бензина физическим лицам.
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