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Сначала купил алкоголь: житель Новосибирска украл чужой шашлык и съел его

Сначала купил алкоголь: житель Новосибирска украл чужой шашлык и съел его

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov В Новосибирской области мировой суд Ордынского судебного района Новосибирской вынес приговор 51-летнему жителю села Кочки, который признан виновным в тайном хищении чужого имущества.

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