В Северодвинске ищут подрядчика для благоустройства общественных территорий

Администрация Северодвинска объявила электронный аукцион, который определит подрядчика для благоустройства общественной территории между домами № 23 на проспекте Труда, № 22 на улице Капитана Воронина, лицеем № 17 и общежитием САФУ.
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