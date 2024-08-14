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Собянин объяснил, зачем в Москве бесконечно копают тротуары

Собянин объяснил, зачем в Москве бесконечно копают тротуары

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем в столице перекладывают плитку. Выступая в рамках молодежного образовательного форума в Подмосковье, градоначальник поднял тему «чрезмерности» мероприятий по благоустройству столицы.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Потому что укладкой плитки руководят кавказцы.Как и кто укладывает плитку народ видит, но можно сотни раз повторять, что народ бесправный.Снять на видео и показать где следует.И что? Ничего никому не будет.&quot; Мэр шутит&quot; Пипл схавает.
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