Собянин объяснил, зачем в Москве бесконечно копают тротуары

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем в столице перекладывают плитку. Выступая в рамках молодежного образовательного форума в Подмосковье, градоначальник поднял тему «чрезмерности» мероприятий по благоустройству столицы.
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