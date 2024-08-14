Собянин объяснил, зачем в Москве бесконечно копают тротуары

НС

Наталья Середа

Потому что укладкой плитки руководят кавказцы.Как и кто укладывает плитку народ видит, но можно сотни раз повторять, что народ бесправный.Снять на видео и показать где следует.И что? Ничего никому не будет." Мэр шутит" Пипл схавает.