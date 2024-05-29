Народная артистка Лариса Лужина рассказала о своей пенсии

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная всем по картинам «Вертикаль», «На семи ветрах», «Любовь Серафима Фролова» и многим другим, стала почетным гостем Второго открытого российского кинофестиваля «КСТОКИНО», который проходит в городе Кстово Нижегородской области с 24 по 29 мая 2024 года.