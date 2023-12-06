В Москве стали доступны новые пункты обогрева для бездомных

С усилением холодов в Москве были открыты дополнительные пункты обогрева для людей без определенного места жительства, всего в столице функционируют 14 подобных точек, сообщила журналистам столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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