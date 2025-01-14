Байден запретил ввозить в США «умные» автомобили из России и Китая

Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых («умных») автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом.
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