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Российские бойцы рассказали о найденном у солдата ВСУ видеодневнике

Российские бойцы рассказали о найденном у солдата ВСУ видеодневнике

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вел видеодневник с позиций в районе Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР), в котором жаловался на отсутствие ротации, обезвоживание среди сослуживцев и регулярные атаки российских дронов.

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