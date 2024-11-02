На этом вопросе из экзамена в ГАИ ошибаются даже опытные водители: кто должен проехать первым?

Проверка на знания проезда перекрестков.Даже успешно отсидев перед компьютером на экзамене в ГАИ (ГИБДД) и ответив на нужное количество вопросов, счастливый обладатель водительских прав потом нередко теряется — как же правильно действовать в той или иной ситуации, чтобы не получить штраф, не стать виновником ДТП да и просто выйти из дорожной ситуации без нервов.