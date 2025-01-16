Заблокировалась коробка-автомат: причины, последствия и решение

Как затащить машину с автоматической коробкой на эвакуатор, если она заблокирована, а мотор не заводится, в том числе по причине севшего аккумулятора? К такой ситуации нужно быть готовым, и вот как это сделать.
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