Bloomberg: Байден не дал четкого обещания помощи Зеленскому

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Джо Байден не дал четких обещаний по военной помощи в случае "вторжения" России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Джо Байден не дал четких обещаний по военной помощи в случае "вторжения" России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
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