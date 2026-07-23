Анархия, царящая в рядах ВСУ, делает их уникальной армией. Об этом бывший советник Зе-офиса, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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