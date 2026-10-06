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Ольга Бузова стала ведущей премии «Люди года — 2026»

Ольга Бузова стала ведущей премии «Люди года — 2026»

Торжественное мероприятие пройдет в центре Москвы в середине октября. Ольга Бузова Личный архив Ольги БузовойОльга Бузова станет ведущей премии «Люди года — 2026» по версии глянцевого журнала FB.

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