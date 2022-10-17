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Заявление Путина о НАТО напугало британцев

Заявление Путина о НАТО напугало британцев

Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о риске глобальной катастрофы из-за НАТО. Многих британцев напугало заявление президента РФ Владимира Путина о возможном риске глобальной катастрофы в случае прямого столкновения России и блока НАТО.

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