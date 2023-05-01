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Медведев заявил, что Twitter заблокировал его запись о Польше, так как «прогнулся» перед Госдепом США и Украиной

Медведев заявил, что Twitter заблокировал его запись о Польше, так как «прогнулся» перед Госдепом США и Украиной

Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что Twitter заблокировал его запись о Польше, так как «прогнулся» перед Государственным департаментом Соединенных Штатов и Украиной.

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