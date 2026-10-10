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Мировое обозрение

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Бойцы группировки «Центр» сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Бойцы группировки «Центр» сорвали две попытки ВСУ прорваться из Доброполья

Главное в тезисах: Срыв прорыва: Подразделения группировки войск «Центр» пресекли две попытки окружённых частей ВСУ вырваться из Доброполья, о чём официально сообщило Минобороны.

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