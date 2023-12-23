В Большом театре кукол состоится премьера «Снежной королевы»

Большой театр кукол (БТК) представит предновогоднюю премьеру спектакля «Снежная королева» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена в постановке главного режиссера театра, лауреата премий «Золотая маска», «Золотой софит» и «Арлекин» Руслана Кудашова.
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