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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Губернатор Белгородской области предложил не брать в государственные вузы тех, кто выступает против России

Губернатор Белгородской области предложил не брать в государственные вузы тех, кто выступает против России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные вузы и техникумы подросткам, которые совершают «противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действия государства в рамках специальной военной операции».

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Комментарии
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Ника
Дикари, избивающие русских детей в школе, что-то осознают? Снимите свои розовые очки.
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3 час.
Александр Долин
пусть  учатся  в  тех  странах  кто  у  них  кумиры
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1 час.
Владимир Алтайцев
Речь  в статье  не о  них. Дикари  не  становятся  учителями и преподавателями в России. Уж  я-то никогда  не носил розовые  очки  и в политике  разбираюсь на порядок  выше вас.
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24 мин.

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