Губернатор Белгородской области предложил не брать в государственные вузы тех, кто выступает против России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные вузы и техникумы подросткам, которые совершают «противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действия государства в рамках специальной военной операции».
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