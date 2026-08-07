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Федерация футбола Южной Кореи оплачивала иностранным арбитрам услуги сексуального характера

Федерация футбола Южной Кореи оплачивала иностранным арбитрам услуги сексуального характера

Корейская футбольная ассоциация (KFA) оплачивала иностранным судьям услуги сексуального характера Как сообщает Korea Herald, телеканал JTBC обнародовал документы аудита Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, проведённого в 2016 году, согласно которым KFA оплачивала иностранным арбитрам секс-услуги в 2011—2012 годах.

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