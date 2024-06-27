Пекин ограничил зарплаты финансовой элиты и заставил вернуть излишки денег

В Китае закон начал действовать назад во времени. По новым правилам крупнейшие финансовые конгломераты Китая попросили старших руководящих сотрудников отказаться от полученных бонусов и в некоторых случаях даже вернуть заработную плату за предыдущие годы, чтобы она стала соответствовать предельному размеру до уплаты налогов в 2,9 миллиона юаней (400 тысяч долларов США).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии