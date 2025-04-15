Самый бесполезный супертанк Второй мировой: как проявил «Мышонок» Гитлера

В экспозиции Бронетанкового музея в подмосковной Кубинке есть уникальный экспонат – единственный экземпляр самого тяжелого в мире танка – Panzerkampfwagen VIII, который будто в насмешку был назван «Маус» («мышь» по-немецки).
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