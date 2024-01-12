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Депутат Ивлев ответил цитатой Станиславского на прекращение помощи США ВСУ

Депутат Ивлев ответил цитатой Станиславского на прекращение помощи США ВСУ

Депутат Государственной думы России от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил цитатой театрального режиссёра Константина Станиславского на заявление Соединённых Штатов о прекращении помощи Вооружённым силам Украины.

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