«С Дзюбой хорошо боролся — просто подальше держался от него»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков в нынешнем розыгрыше чемпионата России потерял место в основном составе, но в игре минувшего тура против тольяттинского «Акрона» впервые провел на поле все 90 минут.
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