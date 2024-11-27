«Бережливое производство»: как работает обновленное здание детской поликлиники в Салехарде

Здание открылось 15 марта текущего года В рамках Народной Программы «Единой России» итоги и качество капительного ремонта проверили региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Анастасия Казанцева и председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» на Ямале Алексей Денисов.
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