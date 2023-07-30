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Конор обратился к Гейджи: «##### [к черту] Чендлера, если ты хочешь – вызови меня»

«Я – настоящий BMF, а он может драться за копейки, если хочет, а мне нужны души. Я тут принимаю решения, я здесь, чтобы бросать вызовы.

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