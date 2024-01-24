В рамках акции «Студенческий десант» полицейские Томской области совместно с представителями Общественоого совета рассказали студентам техникума о работе полиции

Накануне, сотрудники МО МВД России «Асиновский», совместно с членами Общественного совета поддержали проведение ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» и познакомили учащихся Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса с непростой профессией полицейского.
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