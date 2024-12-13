Вы как причина расставания: тест самого себя на пригодность для отношений

Расставание это всегда неприятное событие, которое кроме всего прочего может происходить неожиданно. Большинству людей кажется, что не было никаких предпосылок и у второй половинки ни с того ни с сего «сорвало крышу».
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