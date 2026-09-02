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ИА Регнум

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Международная федерация конного спорта сняла ограничения с россиян

Международная федерация конного спорта (FEI) снимет ограничения в отношении российских спортсменов, лошадей, обслуживающего персонала, владельцев лошадей и официальных лиц.

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