Россия захотела добиться от МАГАТЭ контроля за внедрением ядерного оружия в АТР

Лавров: Россия добивается контроля МАГАТЭ над размещением ядерного оружия в АТР Россия планирует добиться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) контроля за внедрением блоком AUKUS, который пытается внедрить ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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