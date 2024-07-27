Россия захотела добиться от МАГАТЭ контроля за внедрением ядерного оружия в АТР

Лавров: Россия добивается контроля МАГАТЭ над размещением ядерного оружия в АТР Россия планирует добиться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) контроля за внедрением блоком AUKUS, который пытается внедрить ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).