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«Роскомос» предлагает создать Евразийское космическое агентство ЕАЭС

«Роскомос» предлагает создать Евразийское космическое агентство ЕАЭС

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийского экономического союза (ЕЭК).

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