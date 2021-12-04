«Роскомос» предлагает создать Евразийское космическое агентство ЕАЭС

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийского экономического союза (ЕЭК).
Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийского экономического союза (ЕЭК).
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