Исследование показало, что более 10% детей в развивающихся странах питаются неполноценно

Влиянию пищи на здоровье и качество жизни человека посвящено множество современных исследований. Например, они подтвердили, что домашняя еда меньше вредит организму, даже если не соответствует принципам «здорового питания», а увлечение мужчин порнографией может сигнализировать о расстройствах пищевого поведения.