9 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´ помолились об упокоении воинов, на поле брани жизнь свою прол...

9 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´ помолились об упокоении воинов, на поле брани жизнь свою проложивших9 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´ были вознесены молитвы об упокоении воинов, на поле брани жизнь свою проложивших.
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