9 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´ помолились об упокоении воинов, на поле брани жизнь свою прол...

9 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´ помолились об упокоении воинов, на поле брани жизнь свою проложивших9 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´ были вознесены молитвы об упокоении воинов, на поле брани жизнь свою проложивших.