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Татар-информ

120 подписчиков

Более 3 млн человек приняли участие в голосовании на платформе ДЭГ

Более 3 млн человек приняли участие в голосовании на платформе ДЭГ

Более 3 млн человек проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:20 мск второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и местных выборах.

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