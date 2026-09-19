Более 3 млн человек приняли участие в голосовании на платформе ДЭГ

Более 3 млн человек проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:20 мск второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и местных выборах.
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