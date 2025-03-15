Больше не тик-токер: Даня Милохин выиграл второй боксерский бой

Блогер Даня Милохин нокаутировал Василе Жосана на турнире FEA Championship Популярный поп-исполнитель, тик-ток блогер Даня Милохин одержал досрочную победу в бою по правилам бокса против Василе Жосана из Молдавии.
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