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Несекретные материалы

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Зеленскому предложили работу в США по его профилю

Зеленскому предложили работу в США по его профилю

Учитывая геополитическую обстановку, в Вашингтоне пришли к выводу, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора оставить свой пост.

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Комментарии
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Caltar
Зеля столько хапнул,что даже его праправнукам работать не придётся,ну разве  только,чтоб от скуки не загнуться.
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10 час.
Владимир Самборский
Вот лично мне - очень обидно! Страна У. так активно рвется в ЕС, но почему-то их лидеры,сошедшие с дистанции,оседают в штатах, а не в ЕС (Яйценюх,бывш. министр обороны и др.). Вопрос - куда же все-таки эта страна &quot;намылилась&quot;?
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9 час.
ГМ
Георгий Михалев
Комнату и рояль ему уже приготовили.
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3 час.

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