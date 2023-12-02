Учитывая геополитическую обстановку, в Вашингтоне пришли к выводу, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора оставить свой пост.
Зеленскому предложили работу в США по его профилю
Комментарии
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Caltar
Зеля столько хапнул,что даже его праправнукам работать не придётся,ну разве только,чтоб от скуки не загнуться.
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10 час.
Владимир Самборский
Вот лично мне - очень обидно! Страна У. так активно рвется в ЕС, но почему-то их лидеры,сошедшие с дистанции,оседают в штатах, а не в ЕС (Яйценюх,бывш. министр обороны и др.). Вопрос - куда же все-таки эта страна "намылилась"?
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9 час.
ГМ
Георгий Михалев
Комнату и рояль ему уже приготовили.
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3 час.
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