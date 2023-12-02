Зеленскому предложили работу в США по его профилю

Зеля столько хапнул,что даже его праправнукам работать не придётся,ну разве только,чтоб от скуки не загнуться.

Владимир Самборский

Вот лично мне - очень обидно! Страна У. так активно рвется в ЕС, но почему-то их лидеры,сошедшие с дистанции,оседают в штатах, а не в ЕС (Яйценюх,бывш. министр обороны и др.). Вопрос - куда же все-таки эта страна "намылилась"?