Представлен обзорный геймплейный трейлер ролевого экшена Outcast: A New Beginning Изд...

Представлен обзорный геймплейный трейлер ролевого экшена Outcast: A New BeginningИздательство THQ Nordic и разработчики Appela Studios поделились новым трейлером Outcast: A New Beginning, в котором основное внимание уделяется игровому процессу.
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