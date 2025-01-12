Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

В МИД страны отметили, что готовы «поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира»Швейцария готова организовать на своей территории встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, если они об этом попросят.