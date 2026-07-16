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Регионы России

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В августе россияне увидят три астрономических явления в один день

В августе россияне увидят три астрономических явления в один день

12 августа в небе можно будет наблюдать сразу три масштабных астрономических события: парад из шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

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