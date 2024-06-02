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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Они очередной раз пришли нас грабить. На этот раз их придётся убить»: Военный эксперт про англосаксов

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в своем телеграм-канале прокомментировал публикацию западных СМИ про их интерес к Северному морскому пути В публикации журнала Foreign Policy под заголовком «Геополитика новых морских маршрутов», говорится, что из-за роста расходов и страха перед хуситами грузоотправители в Европе задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на […].

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