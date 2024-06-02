«Они очередной раз пришли нас грабить. На этот раз их придётся убить»: Военный эксперт про англосаксов

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в своем телеграм-канале прокомментировал публикацию западных СМИ про их интерес к Северному морскому пути В публикации журнала Foreign Policy под заголовком «Геополитика новых морских маршрутов», говорится, что из-за роста расходов и страха перед хуситами грузоотправители в Европе задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на […].